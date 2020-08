Regionali 2020, Nunziante (Italia in Comune) candidato a Bari e nella BAT

BARI - L’attuale vicepresidente della Regione Puglia, Antonio Nunziante, già commissario prefettizio a Barletta e Prefetto di Bari e Foggia, si candida con Italia in Comune - il partito fondato dal sindaco di Parma ex M5s, Federico Pizzarotti - nella provincia di Bari e nella Bat.

«La scelta della Bat è un chiaro segnale che il partito degli amministratori locali ha voluto dare a una terra spesso avversata dalla mala politica e da scandali giudiziari», spiega Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune.

«Continuerà la nostra lotta contro la mafia - sottolinea - contro i voti di scambio e i rappresentanti di lista retribuiti per promuovere voti in seggi organizzati. Su questo non faremo sconti. Nel momento in cui ci renderemo conto che verrà applicata questa tecnica, purtroppo, tristemente conosciuta in questa campagna elettorale saremo rigorosi nel denunciare i fatti e le persone coinvolte di cui potremo dar conto per testimonianza diretta».

«Ringrazio il vicepresidente regionale per aver accettato questo impegno -gli fa eco Rosario Cusmai, coordinatore regionale di Italia in Comune, candidato a Foggia - avevamo bisogno di rimarcare la nostra chiara impronta antimafia, avallata dalla collaborazione con l’amico Dario Vassallo, rappresentante della rete civica del Sindaco pescatore».