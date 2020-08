Il «sapore» della Gazzetta a Bari

Salvatore Ruggieri, della «Guarida del Cafè»: «La Gazzetta del Mezzogiorno è sempre presente nel mio locale. Il caffè e la colazione del mattino, ma anche un aperitivo, hanno un sapore più completo mentre sfogliamo il nostro giornale.

I miei clienti me la chiedono e ne hanno sentito molto la mancanza durante il periodo del divieto. Certo abbiamo rispettato le regole ma non possiamo che brindare al ritorno alla normalità, augurandoci il meglio per noi e per il nostro quotidiano».