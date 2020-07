A Bari spunta il gelato al gusto...Decaro: un regalo per i 50 anni del sindaco

BARI - Da venerdì 17 e per tutto il weekend a Bari si potrà provare il gelato al gusto Decaro. No non è uno scherzo, ma si tratta di una geniale trovata della storica Gelateria Gentile, attività con sede davanti al Castello Svevo nel cuore della città vecchia del capoluogo pugliese. L'iniziativa è nata in occasione dei 50 anni del sindaco di Bari, Antonio Decaro. Un modo tutto particolare per omaggiare il primo cittadino con un gusto unico che porta il suo nome. «Volevamo fare gli auguri al sindaco in maniera originale - spiegano i gestori del bar in un post su Facebook - sia per festeggiare questo importante traguardo sia per celebrare l'impegno che ha dimostrato in questi mesi complicati dovuti al Coronavirus e al relativo lockdown». Si tratta di una prelibatezza alla mela, con una spruzzata di sambuco e frutti rossi. Praticamente un infuso ricco di sali minerali affinché «anche il primo cittadino di Bari, si possa ricaricare ed energizzare per essere pronto a nuove avventure!».

Il gelato è di colore rosa, un toccasana per le caldi estati pugliesi, e si potrà gustare fino a domenica. La notizia ha fatto il giro dei social con relativi commenti da parte dei cittadini che hanno accolto di buon grado la sfida della gelateria. Trovarlo è semplice: sulla lavagnetta esterna dell'attività campeggia anche una locandina bianco-rossa con la skyline della città di Bari e un bel messaggio di auguri per Decaro. Chissà se il sindaco in persona, tra un impegno e l'altro uscendo dal Palazzo di Città, non decida di passare ad assaggiare questo nuovo cono, a lui dedicato. per rinfrancarsi dalle fatiche lavorative.