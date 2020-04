Covid 19 in Puglia, Coldiretti dona alimenti a mensa Cattedrale di Bari

BARI - Per aiutare a combattere la povertà e affrontare la crescente emergenza alimentare, gli agricoltori di Campagna Amica doneranno domani una tonnellata di cibo alla mensa della Cattedrale di Bari. Lo afferma la Coldiretti sottolineando che si tratta «di una azione di grande responsabilità dell’agricoltura in una situazione in cui le misure restrittive per contenere il contagio da coronavirus e la perdita di opportunità di lavoro, anche occasionale, hanno aggravato la situazione e aumentato il numero di persone che sono costrette a chiedere aiuto per il cibo».

L’iniziativa di solidarietà si terrà domani 16 aprile, alle ore 17,00, quando i contadini di Campagna Amica consegneranno a Don Franco Lanzolla olio, farina, pasta, legumi, formaggi, verdura, frutta e confetture per la mensa degli indigenti. Ad essere in difficoltà - conclude la Coldiretti - sono tra le categorie più deboli quasi 113mila senza fissa dimora, oltre 225mila anziani sopra i 65 anni, e 455mila bambini di età inferiore ai 15 anni che ricevono aiuti alimentari distribuiti con i fondi Fead.