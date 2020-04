Bari, medici a disposizione per consulenze telefoniche gratuite

BARI - Nell’ambito delle misure per fronteggiare l’emergenza coronavirus, parte oggi il servizio di consulenza sanitaria attivato dal Comune di Bari e l’Ordine dei medici: l’attività sarà espletata telefonicamente e si rivolge a tutte quelle persone che vivono in condizioni di fragilità e che hanno bisogno di assistenza o chiarimenti di tipo sanitario. Il servizio è gratuito e viene fatto in maniera volontaria dai medici. Il Comune si è impegnato a mettere a disposizione 4 cellulari con relative utenze telefoniche da utilizzare esclusivamente per l’espletamento del servizio di «counseling sanitario».

Il protocollo d’intesa è valido fino al 31 maggio ma può essere prorogato, e l’attività si svolge tutti i giorni, eccetto la domenica, dalle 9 alle 20. I numeri a disposizione dei cittadini sono: 333.6146604, 333.6147191, 333.6146984 e 333.6146752.

«Si tratta di un importante servizio sociale con cui si offre un supporto qualificato di informazione e di assistenza a distanza alle famiglie baresi in condizioni di fragilità aggravate dall’attuale isolamento dovuto all’epidemia», dichiara Filippo Anelli, presidente dell’Ordine dei medici di Bari.