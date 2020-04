Bari, GdF ferma camion al porto: dall'Albania con 20kg di droga

Era appena uscito dal porto di Bari il camion proveniente dall’Albania nel quale i finanzieri hanno scoperto 20 chili di droga, tra cocaina ed eroina, nascosti sotto la leva del cambio, in un doppio fondo apribile con un sofisticato congegno elettronico. Lo stratagemma non è servito però a sfuggire al fiuto di Condor, pastore tedesco delle Fiamme gialle che ha scoperto gli stupefacenti: 12 chili di cocaina e circa 9 chili di eroina suddivisi in 19 panetti. L’autista del camion, un albanese di 47 anni che aveva detto di dover consegnare abbigliamento nelle province di Piacenza e Bergamo, è stato arrestato. I militari della Guardia di finanza hanno fermato il camion nell’ambito dei controlli stradali per il contenimento degli spostamenti per l’emergenza Coronavirus.