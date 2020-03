Casamassima, azienda produce e dona 2500 mascherine

BARI - Un gruppo di cittadini cinesi questa mattina sta distribuendo gratuitamente a Casamassima alcune centinaia di mascherine. Sempre a Casamassima una piccola azienda manifatturiera ha riconvertito la propria produzione e ha comunicato al sindaco Giuseppe Nitti che riuscirà a produrre e consegnare gratuitamente 2.500 mascherine. Una prima scorta è già pronta e il sindaco ha annunciato che, attraverso la Protezione civile locale, le mascherine saranno consegnate a domicilio: in una prima fase, verranno fornite alle persone dai 60 anni in su e ai soggetti deboli, per poi ampliare la platea.