Coronavirus, imprenditori cinesi donano mascherine e gel igienizzanti al Comune di Mola

MOLA DI BARI - Alcuni imprenditori cinesi di Mola hanno donato questa mattina al Comune una dotazione di 1000 mascherine e 48 gel igienizzanti per le mani da 500 ml. «In un momento così difficile per tutti – commenta il sindaco di Mola, Giuseppe Colonna – apprezzo moltissimo il gesto degli imprenditori cinesi che dimostra solidarietà e attenzione. Li ringrazio di cuore anche perché la carenza e il fabbisogno di dispositivi di protezione individuale, soprattutto per tutti coloro che operano in prima linea, a partire dagli operatori sanitari e dalle forze dell’ordine, rappresenta una emergenza nella emergenza».

Il gesto degli imprenditori cinesi è «tanto più generoso – continua Colonna – perché arriva da chi conosce bene la portata di questa emergenza sanitaria e ha stretto un forte legame con la nostra città. Faremo tesoro di questo dono importante distribuendo mascherine e gel al personale quotidianamente impegnato nei controlli per il rispetto delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, dalla polizia locale alle forze dell’ordine ai volontari della protezione civile, e agli operatori sanitari, con particolare riferimento ai medici di medicina generale, che ringrazio per l’attività di assistenza e cura di tute le famiglie molesi. Un ringraziamento particolare va anche ai farmacisti del territorio, che come sempre non stanno facendo mancare il proprio prezioso apporto e anche loro in trincea per assicurare ai cittadini un servizio efficiente, efficace e capillare».