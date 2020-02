Bari, fu sorpreso con 120 chili di «botti» in cantina, condannato a 2 anni e 8 mesi

BARI - Aveva acquistato fuochi d’artificio ed esplosivi per festeggiare il Capodanno e ne custodiva nella cantina di casa una quantità e tipologia tali da fare saltare in aria un intero isolato, nel quartiere San Paolo di Bari. Il 30enne barese Gennaro Valletta, arrestato il 30 dicembre scorso dalla Polizia di Bari per detenzione illegale di oltre 120 chili di prodotti esplosivi dal «rischio potenziale elevato» è stato condannato oggi con rito abbreviato, al termine di un processo per direttissima, alla pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione.

Tra i prodotti più pericolosi sequestrati all’uomo c'erano 16 confezioni contenenti 12 petardi Thunder (circa 200 pezzi) ad elevato «contenuto esplosivo netto», vendibili, stando alla normativa, solo a chi ha porto d’armi e da utilizzarsi per legge lontano dai luoghi abitati. L'imputato, difeso dall’avv. Daniela Castelluzzo, dopo alcuni giorni agli arresti domiciliari è stato poi sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e all’obbligo di dimora.