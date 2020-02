Bari, scoperta Santa Barbara di fuochi d'artificio: sequestri e 9 denunce

BARI - I carabinieri hanno denunciato, a Bari e in provincia, nove persone per l’accensione o possesso di fuochi pirici senza autorizzazione. Le prime denunce sono scattate nei confronti di due giovani, di 18 e di 23 anni, che in piazza Chiurlia a Bari avevano acceso fuochi nel pomeriggio del 27 gennaio: si indaga per accertare se si trattasse dei festeggiamenti per la scarcerazione di un pregiudicato.

Nei quartieri Carrassi-San Pasquale, Madonnella e Japigia; e poi a Modugno e Grumo Appula, i controlli dei carabinieri hanno portato alla denuncia di sette persone che per motivare l'esplosione dei fuochi pirotecnici hanno detto che stavano festeggiando un compleanno o la nascita di un bambino.

Al quartiere San Pasquale è stata scoperta una 'Santa Barbara' di fuochi pirotecnici illegali già esplosi, su cui sono in corso accertamenti. Sequestri sono stati anche eseguiti a Modugno: due batterie di fuochi d’artificio con 100 tubi di lancio categoria F2, per un peso complessivo di polvere pirica di 9,5 chili.