Luca Mazzone e Gianni Romito insieme per «Un mare per tutti» a Giovinazzo

GIOVINAZZO - Il pluricampione paralimpico, Luca Mazzone, il presidente dell associazione pugliese persone para-tetraplegiche Gianni Romito, le famiglie di diverse persone disabili del Comune di Giovinazzo, hanno incontrato il Sindaco di Giovinazzo, dott. Tommaso Depalma, al fine di chiedere la stato dell’arte circa la realizzazione, lungo le coste del Comune da lui presieduto, degli accessi al mare per le persone disabili, previsti dall’ordinanza sulla balneazione diramata dalla Regione Puglia.

Nel comune di Giovinazzo, infatti, è da diversi anni che è in corso un sorta di teatrino: “Si realizza, non si realizza” riferito ad almeno un accesso al mare per persone disabili.

La denuncia Iniziata da un post su Facebook nell agosto del 2018 del fratello di Luca Mazzone, Gaetano, che denunciava l’incresciosa situazione, nonostante sia stata individuata una caletta in località Trincea idonea allo scopo e la Regione Puglia destini congrui finanziamenti finalizzati a oggi nulla è stato fatto.

Il sig. Romito, il sig. Mazzone, la famiglie delle persone disabili, sono pertanto, in rappresentanza delle associazioni di categoria, dello sport e della società civile, sono intervenuti come fermi interlocutori del Comune di Giovinazzo, affinché entro la prossima stagione balneare, si ponga fine a questa incresciosa vicenda.

Luca Mazzone e Gianni Romito hanno insieme deciso di seguire da vicino questa vicenda per rendere anche a Giovinazzo “un mare per tutti”.