San Nicola, Decaro scrive a Renzo Piano: aiutaci a rimetterlo a posto

«Lo stadio San Nicola? Ho scritto all’architetto Renzo Piano per fare uno studio di fattibilità sull'impianto. E di fare una valutazione sulla sostituzione dei petali che hanno le basi circolari per evitare l’effetto vela e tendono a strapparsi dopo tanti anni. Gli ho chiesto se è possibile sostituirli con materiali innovativi. Vogliamo rifunzionalizzare lo stadio, con meno posti, abbassando il campo di gioco, recuperando posti nelle gradinate inferiori. Spero di avere una risposta positiva": così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha commentato - all’inaugurazione del nuovo store del club nel centro città - le iniziative dell’amministrazione comunale sullo stadio San Nicola, in vista di interventi di manutenzione straordinaria.

«Spero di avere lo studio di fattibilità entro inizio anno e poi recupereremo le risorse», ha aggiunto Decaro. «Il Bari di Vivarini sta giocando bene, c'è organizzazione, i meccanismi giusti. Per la promozione non sarà facile, la Reggina vince sempre. A fine campionato faremo i bilanci», ha concluso.