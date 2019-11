Bari, venditore abusivo aggredisce agenti: arrestato

BARI - Vendeva abusivamente borse, cinture e portafogli, sul marciapiede in corso Cavour, a Bari. Quando i vigili con la moto pattuglia si sono avvicinati, alla richiesta dei documenti e delle autorizzazioni, l'uomo ha reagito aggrendendoli, per opporsi al sequestro della merce, tentando invano la fuga.

Ne è nata una colluttazione al termine della quale gli agenti, supportati anche da una pattuglia della polizia di Stato in transito nella zona, sono riusciti a bloccare l'uomo. Da successivi controlli, l'uomo, un 41enne del Senegal, è risultato con permesso di soggiorno scaduto nel 2018 e senza fissa dimora.

Risponderà dei reati di resistenza a pubblici ufficiali e lesioni aggravate cagionate agli agenti, oltre alle sanzioni previste per la vendita abusiva in atto (5000 euro la sanzione pecuniaria e sequestro della merce esposta: borse, cinture e portafogli). È stato condotto in carcere in attesa del rito direttissimo già fissato per lunedì prossimo.