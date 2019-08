Molfetta, tre bagnanti in difficoltà salvati dalla Guardia Costiera

I militari della Guardia Costiera di Molfetta (Ba) hanno portato in salvo tre bagnanti in difficoltà nel tratto di mare all'esterno della località Cala S.Andrea. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un ragazzo si sarebbe tuffato da uno scoglio, ma a causa del mare mosso non sarebbe riuscito a rientrare. Altri due sarebbero andati in acqua a soccorrerlo, ma avrebbero avuto difficoltà. Pertanto i militari si sono mossi tempestivamente: uno dei tre ragazzi ha riportato contusioni ed è stato condotto in ospedale. I tre si erano tuffati nonostante il divieto di accedere all'area e il cartello che segnalava il pericolo.