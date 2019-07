Polignano, pizzicato pescatore di frodo di datteri di mare: denunciato

Si è conclusa questa mattina un'operazione della Guardia Costiera di Bari che ha consentito di cogliere in flagrante un pescatore di frodo che insieme a un'altra persona che gli faceva da palo era intento nella pesca di frodo di datteri di mare, in una zona del litorale a nord di Polignano a Mare. L'attività era rischiosa anche per lui stesso: era immerso con un autorespiratore senza galleggiante di segnalazione, in una zona sempre circondata da barche. Sono stati sequestrati 10kg di datteri di mare insieme a tutta l'attrezzatura (muta da sub, bombole ed erogatore, martello e cacciavite modificati), e il pescatore è stato denunciato. Ha ricevuto anche una sanzione di mille euro. La pesca dei datteri di mare è vietata in Italia dal 1998.