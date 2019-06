Giovinazzo, onde troppo forti: 54enne finisce sugli scogli

GIOVINAZZO - Una 54enne si è tuffata in mare e ha rischiato di affogare questa mattina sul lungomare di Giovinazzo. La donna è stata sbattuta più volte contro gli scogli a causa delle onde alte, alcuni bagnanti che in quel momento erano sul litorale, si sono lanciati in mare per salvarla e sono riusciti a portarla a riva.

Sul posto sono anche intervenuti gli uomini della capitaneria di porto e i soccorritori del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso presso il Policlinico di Bari. Per la 54enne per fortuna nulla di grave, ma solo tanto spavento ed escoriazioni su tutto il corpo.