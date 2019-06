Numa Palmer: la moglie di Phil dei Dire Straits gira video ad Alberobello

Per collaborare al video la cantante basterà intonare una frase della canzone con il proprio cellulare in stile «selfie» Numa Palmer, moglie di Phil Palmer, storico chitarrista dei Dire Straits in questi soggiorna nella città di Alberobello per girare alcune scene del videoclip di The Secret Key, il nuovo singolo della cantante (arrangiato proprio da Phil Palmer e da Max Minoia).

Per il videoclip del brano, in uscita nelle prossime settimane, Numa ha previsto una particolare iniziativa: ha coinvolto i suoi fans attraverso i social chiedendo loro di partecipare attraverso la registrazione di un video con un semplice cellulare, in perfetto stile «selfie», e interpretare parte della canzone nelle situazioni di quotidianità più svariate.



Inoltre la stessa Numa prenderà parte al video interpretando il brano per le strade di città come Londra, Lecce ed Alberobello. «Sono molto felice di essere nella meravigliosa Alberobello per questo progetto – dice Numa –. Per partecipare basta imparare una frase della canzone e cantarla insieme a noi oppure realizzare un video selfie divertente in cui si ripete una frase del brano. Non preoccupatevi se non sapete cantare, noi prenderemo la vostra interpretazione, l’importante che siate creativi». Agli aspiranti coristi si chiede di scegliere una piccola parte di The Secret Key e registrare un video (o più di uno), della durata di 30 secondi nel quale «cantare» le parole della canzone (se possibile, scandendo bene il labiale), a tempo di musica.

Ai fini del montaggio, il videoclip avrà come base musicale esclusivamente il brano The Secret Key. Non sono richieste, quindi, particolari qualità canore. Basta anche solo il playback, poiché sarà utilizzato solo il labiale senza il sonoro. The Secret Key è un brano pop dance che racconta la «legge dell’attrazione», il concetto del libero arbitrio, della forza interiore e quella dell’universo che circonda e connette gli essere umani. Di scegliere di farsi guidare dal cuore, lasciando da parte l’egoismo o l’egocentrismo, per non imbattersi nella delusione o sconfitta.



Il brano è prodotto da Vittorio Giannelli (compositore di colonne sonore per il cinema, per «Walt Disney») e Matteo Caretto (produttore, arrangiatore e sound engineer per «Scene Music»); la parte musicale è di Max Minoia (autore, produttore, sound engineer che ha collaborato con artisti come Gianni Morandi e Renato Zero) e Velka; arrangiato da Phil Palmer (produttore, arrangiatore, compositore e chitarrista fra i più conosciuti al mondo) che ha collaborato alla scrittura del testo insieme a Numa e Winnie Hiller (produttrice e voice/actin teacher per NCIS Los Angeles and Grammy Awards). I cori sono di Jamie Squire.

«Abbiamo il grande onore di ospitare Numa nella nostra Comunità a un anno di distanza dall’emozionante concerto dei Dire Straits Legacy che è stato uno degli appuntamenti più belli dell’estate 2018 – dice l’assessore al Turismo, Antonella Ivone –. Siamo orgogliosi che Numa abbia scelto Alberobello per altro sulla scia delle emozioni che le ha trasmesso proprio Phil con i suo i racconti sulla Capitale dei trulli. Siamo certi che la Comunità alberobellese accoglierà l’invito di essere protagonista di The Secret Key e risponderà numerosa».