Bari, partono in città le riprese del nuovo film di Verdone, con Anna Foglietta e Rocco Papaleo

Lunedì 27 maggio cominciano le riprese a Bari del nuovo film di Carlo Verdone dal titolo provvisorio Si vive una volta sola. Nel cast, come rivela Apulia Cinema, insieme allo stesso regista che ha curato anche la sceneggiatura ci saranno Anna Foglietta, Rocco Papaleo e Max Tortora.

Si tratta di una commedia sentimentale: Umberto è un medico specialista in chirurgia estetica e si avvale della collaborazione della sua assistente. Gli è vicina la figlia venticinquenne, molto bella. Bellissime anche le clienti, che frequentano la sua clinica per interventi di botox...

È prodotto da Luigi De Laurentiis (presidente del Bari Calcio) e Aurelio De Laurentiis per Filmauro di Roma (che curerà anche la distribuzione) e da Passo Uno Cinema. Le prime riprese del lungometraggio saranno effettuate in città per l'intera settimana, con cinque giorni consecutivi di lavorazione. La troupe sarà impegnata nei giorni dal 27 al 31 Maggio nella zona del lungomare, in piazza Eroi del Mare, e nelle vicine strade: via Fiume e via XXIV Maggio. Altri set saranno allestiti in via Crisanzio, nel tratto antistante l'Ateneo e nei pressi dell’Opera Pia “Don Guanella”, in via M. Calvario.

A seguito dei sopralluoghi a suo tempo effettuati il 6 Aprile in compagnia del sindaco Antonio Decaro, pare siano in programma le location di Torre a Mare, Polignano a Mare, Monopoli e alcuni ciak nel Salento, tra Castro e Otranto. Altri esterni e molti interni (in una clinica ospedaliera) saranno girati a Roma. L'uscita del film è prevista per l'inizio del prossimo anno.