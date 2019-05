Bari, Red Bull Neymar Jr’s Five: due team staccano il pass per la finale

Sono stati oltre 100 i ragazzi, di età compresa tra i 16 e i 25 anni, che sabato 4 maggio presso il Centro Sportivo Di Cagno Abbrescia hanno preso parte ad una delle prime tappe del Neymar Jr’s Five 2019, il torneo di calcio a 5, organizzato da Red Bull e giunto alla quarta edizione.

È stata una giornata di grande calcio e sano agonismo con le tante squadre partecipanti che si sono sfidate in un torneo di calcio a 5 caratterizzato da regole innovative come l’assenza di entrambi i portieri e l’eliminazione di un componente per ogni gol del team avversario.

Alla tappa pugliese la vittoria del torneo maschile è andata al team Bayern Leverduren che ha avuto la meglio sul Real Taranto per 2-0. In quello femminile, invece, sono state le ragazze di Tetto Ciapin a trionfare. Entrambe le squadre vincitrici torneranno in gara sabato 8 giugno, a Milano, per la Finale Nazionale che decreterà chi volerà in Brasile per la Finale Mondiale. Quest’ultima è in programma presso l’Instituto Projeto Neymar Jr di Praia Grande (San Paolo) nel mese di luglio. Qui oltre a giocarsi la possibilità di vittoria, i campioni nazionali vivranno anche l’emozione di incontrare dal vivo la stella del Psg Neymar Jr.

Altra grande novità è il social contest “outplay them all” che entro il 24 maggio permetterà a giovani talenti di farsi notare da una squadra di scouting attraverso clip video di 60 secondi postate sui propri canali Instagram e utilizzando l'hashtag #outplaythemall e taggando @redbullneymarjrsfive. Alla fine verranno selezionate le 6 migliori clip che mostreranno in modo creativo le abilità calcistiche dei ragazzi, mentre Neymar Jr stesso selezionerà personalmente un jolly per il 7° giocatore. Il premio finale per i selezionati sarà giocare una partita contro Neymar Jr e i suoi compagni di squadra. I vincitori del contest verranno annunciati il 31 maggio.

La partecipazione al social contest è dedicata ai singoli giocatori che non sono stati in grado di formare una squadra, che hanno abbandonato troppo presto il torneo o appartenenti a Paesi non partecipanti.