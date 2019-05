Gravina, tentato omicidio per supremazia in piazze di spaccio: due condanne

I carabinieri di Gravina in Puglia (Ba), insieme a quelli di Altamura (Ba) hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 36enne, Vincenzo Mangione, e un 44enne, Michele Loglisci, entrambi pregiudicati, ritenuti responsabili del tentato omicidio di Nicola Mangione, 44enne sposato, pluripregiudicato, tornato in libertà pochi mesi prima dell'agguato, avvenuto l'8 gennaio 2018, dopo aver scontato una condanna a 24 anni di reclusione per omicidio in concorso.

La mattina dell'8 gennaio 2018 Mangione fu sorpreso dai sicari che gli spararono almeno 6 colpi, ferendolo a un piede. Gli altri proiettili furono sparati ad altezza uomo, e il 44enne si salvò trovando un riparo. Nei confronti dei due, la Procura contesta anche la premeditazione e l'aggravante del metodo mafioso, avendo agito a volto scoperto, in maniera eclatante, in pieno giorno e in un luogo pubblico.