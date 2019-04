Palo del Colle, incendio in masseria: distrutti 7 box con macchine agricole, un cavallo ustionato

Un vasto incendio si è sviluppato la scorsa notte in una masseria nelle campagne di Palo del Colle. Per cause da accertare hanno preso fuoco e sono andati distrutti sette box in lamiera con all’interno varie attrezzature tra cui macchinari agricoli, trattori, camper, una moto e fusti di benzina. I box sono adiacenti alle stalle in cui si trovava una ventina di cavalli che sono stati salvati. Uno solo è stato ustionato. Sul posto sono intervenute 8 squadre dei vigili del fuoco.