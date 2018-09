Palagiustizia Bari, aggiudicata la gara per nuova sede: sarà il palazzo «ex Telecom»

BARI - Questa mattina, la Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia ha provveduto ad aggiudicare la gara per la locazione dell’immobile da destinare a sede degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bari. L’aggiudicazione è andata alla Nova Re SiiQ S.p.A, per l’immobile sito in Bari, viale Saverio Dioguardi 1 (palazzo «ex Telecom»). Ai fini della stipula del contratto di locazione sono stati avviati i normali controlli amministrativi e tecnici. Lo rende noto il ministero.

GLI AVVOCATI - «Che si faccia presto, molto presto, perché il tempo corre e la città non può continuare a rimanere priva della giustizia penale». È il commento del presidente della Camera Penale di Bari, Gaetano Sassanelli, alla notizia giunta dal Ministero dell’aggiudicazione all’ex palazzo Telecom, nel quartiere Poggiofranco di Bari, della gara per l'individuazione di un immobile in grado di ospitare tutti gli uffici penali dopo la dichiarazione di inagibilità del Palagiustizia di via Nazariantz per rischio crollo.

«Tanto tuonò che piovve - dice Sassanelli - Indubbiamente portiamo a casa un eccellente risultato per il quale abbiamo fortemente combattuto in questi mesi. Ora bisogna solo sperare che tutto vada per il verso giusto e che non intervengano impugnazioni e sospensive conseguenti alla procedura ordinaria ostinatamente scelta dal Ministero, che ha già determinato l'inutile decorso di 3 mesi. Anche perché a questo periodo dovremo aggiungere quello necessario affinché l’immobile venga liberato ed adeguato».

La Camera Penale, insieme con l’Ordine degli avvocati, ha aderito alla manifestazione organizzata domani in piazza De Nicola dall’Anm prima della Conferenza permanente (fissata alle 11) nella quale si discuterà dello sgombero di via Nazariantz, tuttora in corso.

«Prendiamo atto dell’avvenuta aggiudicazione - dice Giovanni Stefanì, presidente dell’Ordine degli Avvocati - ma resta il problema del ritardo e quindi la protesta per il doppio trasloco che ci aspetta. A questo punto ci auguriamo tempi brevi, che si faccia presto per risolvere la drammatica situazione degli uffici e ridurre al minimo danni e disagi»