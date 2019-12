Puglia, la mappa degli autovelox della settimana

Educazione e prevenzione devono stare nella testa degli automobilisti prima che nelle palette della polizia. Per questo motivo «La Gazzetta del Mezzogiorno», d’intesa con il Compartimento Polizia stradale Puglia, ogni settimana pubblicherà sul sito l’elenco dei tratti della rete stradale pugliese dove sarà probabile incontrare una postazione di controllo delle velocità della Polstrada. In un’ottica di prevenzione, anziché aspettare che si commetta l’infrazione, è preferibile sempre farsi «vedere» per invitare l’automobilista alla prudenza e a non commettere errori.

Di seguito pubblichiamo la mappa degli autovelox previsti nella settimana dal 9 dicembre al 15 dicembre 2019.