Bari, «I Colori dell'Anima»

4 seminari con Samya Ilaria Di Donato: «Esplorazione nel mondo dei colori dell'anima». 4 serate esperenziali entrando in immersione in 4 colori per trasformare la propria vita. Per crescere, per evolversi, per scopirsi, per usare consapevolmente il colore. Relatrice: Samya Ilaria Di Donato.

Alla libreria Roma (piazza Aldo Moro n. 13 a Bari), giovedì 5 marzo, dalle 19 alle 22: il nero; giovedì 2 aprile, dalle 19 alle 22: il bianco; giovedì 7 maggio, dalle 19 alle 22: il rosso; giovedì 4 giugno, dalle 19 alle 22: il verde.

Info 080/521.12.74.