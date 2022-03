Ginnastica ritmica, a Bari gli assi del campionato italiano

BARI - Ginnastica ritmica assoluta protagonista a Bari nel prossimo weekend con la seconda prova del campionato italiano di serie A1, A2 e B, in programma sabato 5 e domenica 6 marzo al PalaFlorio. L’evento, organizzato dalla Ginnastica Ritmica Iris con il supporto della Federazione Ginnastica d’Italia ed FGI Puglia, rappresenta anche un premio al movimento pugliese che negli ultimi anni ha scalato la ribalta nazionale soprattutto grazie ai risultati ottenuti dalla pluripremiata società di Giovinazzo con sedi anche a Bisceglie e Barletta.

Quello in programma nel weekend sarà un evento imperdibile, con il meglio della ginnastica italiana ed internazionale in pedana sabato con la Serie B (dalle 15) e domenica con la Serie A2 (dalle 10.30). Gran finale dedicato alla Serie A con inizio della gara a partire dalle 14.15. Alla presentazione ufficiale svoltasi ieri a Bari, nella sala consiliare del Comune, hanno partecipato fra gli altri l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Comitato regionale Puglia della Federazione italiana di Ginnastica Lorenzo Cellamare, il presidente del Coni Puglia Angelo Giliberto, la direttrice tecnica regionale della Ginnastica Ritmica Iris, Marisa Stufano, e la componente della giunta Coni regionale, la pugliese Marinella Falca.

«Il merito di questa bella competizione organizzata qui a Bari dall’Iris - spiega l’ex campionessa olimpica delle Farfalle - va innanzitutto alla società e al lavoro compiuto in Puglia negli ultimi quindici anni. L’Iris è stata la mia prima società e, adesso che collaboro con la Regione Puglia, sono ancora più contenta di come sia cresciuto il livello tecnico in questa disciplina sportiva nel nostro territorio. I miei complimenti e un grandissimo in bocca al lupo alle ragazze per aver raggiunto questo obiettivo».

Le atlete della società giovinazzese, infatti, saranno protagoniste domenica con la gara di serie A che chiuderà il weekend di sport barese nella splendida cornice del PalaFlorio. «Questa tappa del campionato assoluto - ammette la Stufano - è una grande opportunità per ricominciare a vivere la nostra attività e riavvicinare le ginnaste tornando a frequentare le palestre. Sicuramente sarà un bellissimo campionato ricco di novità, dal nuovo codice dei punteggi ai risultati ottenuti fin qui. La nostra sarà la squadra delle sorprese dopo il bellissimo e inatteso quarto posto conseguito lo scorso anno. Le nostre ragazze sono pronte a fare del loro meglio portando avanti sempre lo spirito di squadra che le contraddistingue». Il grande contributo offerto finora dalla Iris ha consentito la diffusione della cultura di questo sport su tutto il territorio regionale, ma anche la scoperta di tante nuove ginnaste e la possibilità di coinvolgere altre realtà pugliesi con le proprie atlete. Per chi non potesse assistere alla manifestazione, sarà comunque predisposta la diretta dei campionati assoluti sulla pagina youtube della Federazione Ginnastica d’Italia.