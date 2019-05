Bari, il Circolo della Vela compie 90 anni: la mostra con 180 foto storiche

BARI - Centottanta foto per raccontare i 90 anni del Circolo della Vela. Si inaugura domani alle ore 11 la mostra "The way we were", come la canzone premio Oscar e Golden Globe nel 1973 per la miglior canzone, colonna sonora del film Come eravamo, interpretata dalla voce di Barbra Streisand. All'inaugurazione parteciperanno il Governatore della Regione Puglia, il Sindaco di Bari e l'assessore allo Sport del Comune di Bari.

Una mostra, quella allestita nei saloni del Circolo della Vela Bari nella sua sede storica al Teatro Margherita, inserita nell'ambito delle manifestazioni per le celebrazioni dei 90 anni dalla fondazione dello storico sodalizio sportivo barese, oggi presieduto da Simonetta Lorusso che riceverà dalla Regione Puglia un premio per i risultati ottenuti in questi ultimi anni dal Circolo della Vela.

Due le sezioni in cui sono divisi gli scatti: una dedicata alle stampe su carta (nei saloni) e l'altra con la proiezione (in determinati giorni e orari) di immagini di ambienti, vela d'epoca, corsi di vela, scatti sportivi, articoli di giornale, ospiti illustri ed eventi speciali.

Curata da Vincenzo Sassanelli con il contributo di Gigi Bergamasco ed il fondamentale apporto di Pasquale Giuliani che ha curato il lavoro d’archivio, la mostra si presenta come un lungo viaggio nel tempo. Si parte dalle immagini della Società della Vela, come il Circolo si chiamava in origine, e si conclude con una foto del 27 aprile 2019 raffigurante la visita al Circolo di tre premi Oscar Ennio Morricone, Nicola Piovani e Giuseppe Tornatore, sullo sfondo della vetrina delle vittorie del 2018.

Il percorso espositivo si snoda attraverso scatti d’archivio che ripercorrono e rendono omaggio a 90 anni di sport e successi, ma anche di prestigio conquistato in Italia e all’estero, sia per l’attività sportiva sia per la vita sociale e culturale promossa dal Circolo, descrivendone, anche attraverso alcuni vecchi articoli di stampa, il suo progressivo affermarsi come punto di riferimento in entrambi i settori. Ed infatti, insieme a qualche foto di personaggi della vela come Alessandra Sensini e Giovanni Soldini o di personalità transitate sui pontili, come Carlo e Diana d'Inghilterra e Riccardo Muti, troviamo un accattivante mix di immagini sportive e di eventi sociali, così come immagini degli ambienti del Circolo prima e dopo le ristrutturazioni effettuate e dei pontili cresciuti in dimensione nel tempo.