Cercasi Pinocchio pugliese per film di Garrone con Benigni

ANoicattaro il teatro più piccolo del mondo è pronto a diventare il set per il remake di un film che ha fatto la storia della cinematografia italiana. Come annunciato tempo fa dalla Gazzetta, Il regista Matteo Garrone si è innamorato di questo piccolo-grande spazio e vi girerà alcune sequenze del suo nuovo film Pinocchio, che vedrà come protagonista Roberto Benigni. Il sindaco Raimondo Innamorato è felicissimo e lo ha scritto in un post pubblicato sul suo profilo social. «Ormai possiamo divulgare la grande notizia – ha scritto il giovane pentastellato - Il sogno che abbiamo coltivato per mesi, oggi diviene realtà: Matteo Garrone girerà con Roberto Benigni alcune scene del suo nuovo film “Pinocchio” a Noicattaro e, in particolare, nel nostro bellissimo teatro cittadino. Il regista e la produzione sono stati letteralmente incantati dal piccolo politeama a tal punto da pensare che potesse diventare la location ideale per raccontare una delle favole più famose al mondo. Le riprese avranno luogo prossimamente e nel frattempo saranno effettuati i casting utili all’identificazione di figuranti e piccoli ruoli che potrebbero essere ricoperti da bambini e adulti, anche nojani».



Il paese dell’entroterra barese, dunque, si appresta ad accogliere attori e macchine da presa, vivendo in diretta l’emozione del backstage dell’industria del cinema. Un riconoscimento che aggiunge ulteriore valore al piccolo teatro, oggetto di significative opere di recupero funzionale, dopo anni ed anni di attese e di abbandono. Sarà importante un’azione sinergica e strategica tra pubblico e privato per mettere in piedi un piano di attrazione e ricezione turistica.

Noicattaro non sarà solo la location per il set cinematografico, ma avrà la possibilità di partecipare attivamente alle riprese per i ruoli secondari. Lo stesso primo cittadino ha fornito indicazioni in tal senso. «L’agenzia delegata dalla produzione – ha detto Innamorato - avvierà le attività di selezione presso l’ex Viri in viale Cimitero». Le figure ricercate tramite il casting sono, in particolare, uomini e donne, dai 18 ai 70 anni, bambini e bambine, dai 7 ai 12 anni. Gli interessati devono presentarsi muniti di fotocopia del codice fiscale, del documento d’identità, eventuale permesso di soggiorno e copia del codice iban. È possibile inviare la propria candidatura anche alla mail a casting@ozfilm.it, seguendo le indicazioni della produzione. Tutto è pronto per lo sbarco del grande cinema.