Tiromancino, "Fino a qui" è il nuovo album, 8 instore in Puglia

Andria, Bisceglie, Barletta, Trani, Lucera, Corato, Bari, Taranto: i fan dei Tiromancino, il gruppo guidato da Federico Zampaglione, che abitano in queste città della Puglia, possono gioire, dal momento che il leader della band li incontrerà in una serie di appuntamenti in occasione dell'uscita (domani, venerdì 28 settembre) del loro nuovo progetto discografico, "Fino a qui". Dodici successi dei Tiromancino e quattro canzoni inedite riarrangiate e reinterpretate da Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana contemporanea. Da Calcutta ai TheGiornalisti, da Biagio Antonacci a Elisa e Giuliano Sangiorgi, passando per Jovanotti, Tiziano Ferro, Fabri Fibra, Luca Carboni, sono tanti gli ospiti illustri di quest'album, tra cui anche la piccola Linda Zampaglione, la figlia che Federico ha avuto con Claudia Gerini, e che duetta con il papà sulle note di "Immagini che lasciano il segno".

Da sabato 29 settembre, Federico Zampaglione incontrerà i fan durante alcuni appuntamenti instore, prima in tutta Italia, e poi in Puglia: il 10 ottobre all’Eyes Ottica di ANDRIA – BT (Corso Cavour 106 – ore 19.00); il 10 ottobre al Caffè del Corso di BISCEGLIE - BT (Corso Dottor Sergio Cosmai – ore 21.00); l’11 ottobre al Palazzo Filisio di TRANI - BT (Via Mons. Addazi, 2 – ore 19.30); l’11 ottobre al Cobbler di BARLETTA (Via del Duomo, 44 – ore 21.30); il 12 ottobre al Teatro Garibaldi di LUCERA - FG (Corso Giuseppe Garibaldi, 72 – ore 20.00); il 13 ottobre al Sonicart B-Side di CORATO - BA (Corso Mazzini, 8 – ore 19.30); il 13 ottobre al Kabuki Club di BARI (Piazzatta dei Frati Cappuccini, 1 – ore 22.00) e il 14 ottobre alla Libreria Mandese di TARANTO (Viale Liguria, 80B – ore 11.30).

Questa la tracklist dell’album “Fino a qui”: “Sale, amore e vento” (performer Tiromancino); “Noi casomai” (performer Tiromancino); “La descrizione di un attimo” (performer Tiromancino feat. Jovanotti); “Due Destini” (performer Tiromancino feat. Alessandra Amoroso); “Per me è importante” (performer Tiromancino feat. Tiziano Ferro); “Un tempo piccolo” (performer Tiromancino feat. Biagio Antonacci.); “Liberi” (performer Tiromancino feat. Giuliano Sangiorgi); “Amore impossibile” (performer Tiromancino feat. Elisa e Mannarino); “Se mi verrai a cercare” (performer Tiromancino feat. Alborosie); “Muovo le ali 2018” (performer Tiromancino feat. Fabri Fibra); “I giorni migliori” (performer Tiromancino feat. Thegiornalisti); “Strade” (performer Tiromancino feat. Calcutta); “Imparare dal vento” (performer Tiromancino feat. Luca Carboni); “Settembre scordati di noi” (performer Tiromancino);“Immagini che lasciano il segno” (performer Tiromancino feat. Linda Zampaglione) e “Piccoli miracoli” (performer Tiromancino - Acoustic Version).