Da Polignano a Taranto, così San Marzano racconta la Puglia con il docufilm "Porto Rubino"

Mare, musica e cinema. La natura incontra l’arte e il talento, producendo un linguaggio comunicativo fresco, colorato, affascinante. La costante ricerca di strade nuove per esprimere la bellezza, ha portato San Marzano Vini a esplorare i mezzi espressivi e stilistici del cinema, sostenendo un progetto culturale che parla di mare attraverso la musica.

«Porto Rubino – Storie, canzoni e lupi di mare» è un docufilm nato dall’idea del cantante tarantino Renzo Rubino. Protagonista è il mare, risorsa preziosa e fragile, vittima dell’invasione di un mostro moderno: la plastica.

Diretto da Fabrizio Fichera, il documentario ripercorre il viaggio di Renzo alla scoperta di luoghi e artisti che il mare lo cantano e per cui vogliono trasmettere il senso di rispetto, di tutela.

Un luglio rovente, navigando da Polignano a Taranto, doppiando il finis terrae salentino. E il gozzo dell’artista, Tramari, diviene teatro d’incontro e musica. Renzo, capitano, incontra Diodato, “guerriero del Mar Ionio” che, da tarantino, di battaglie per l’ambiente qualcosa ne sa, Noemi, Paola Turci, Gino Castaldo, Bugo, Giuliano Sangiorgi, Vasco Brondi.

Smuovendo le acque, alla ricerca del “mostro”, si incrociano mondi e luoghi dimenticati, personaggi insoliti, ex contrabbandieri e lupi di mare che ammoniscono: «il mare va rispettato»…una sentenza quasi, perché il Maestrale non perdona, nemmeno in questa occasione.

Infine l’approdo di Tramari, in un mare…di vigneti. Quelli di San Marzano, a Samia, in agro di Maruggio, nel versante orientale della provincia di Taranto, dove il gozzo diventa palcoscenico calpestato da altri artisti: Ron, Morgan, Bobo Rondelli, i Selton, e ancora Brondi e Noemi. Cantando il mare, una festa di amici, incontro di voci e passioni.

Proiettato in anteprima alla 15ª Festa del Cinema di Roma lo scorso 13 ottobre, il docufilm “Porto Rubino” sarà trasmesso da Sky Arte (canali 120 e 400 di Sky) mercoledì 28 ottobre alle 21,15, e sarà disponibile on demand e in streaming su Now TV.

I riflettori non sono sul vino, ma un filo invisibile lega questo viaggio per mare a valori e tradizioni comuni, al legame tra l’uomo e il suo ambiente naturale. Un idioma universale, senza intermediari e barriere, di cultura e coraggio, che parla al cuore.

San Marzano sperimenta ancora il linguaggio cinematografico. È di Febbraio 2020, “The pursuit of beauty”, un altro viaggio, il Vietnam, un altro documentario interamente prodotto da San Marzano Vini tuttora visibile sul sito www.sanmarzanowines.com e sul canale YouTube dell’azienda www.youtube.com/sanmarzanowines.

Il viaggio ritorna leitmotiv, come ricerca e percorso di chi è animato dal desiderio di scoprire, vedere, curiosare, indagare, anche se questo comporta ostacoli e rischi. E quello che accade è fondamentale per imparare a navigare anche quando il mare è mosso: «un’imbarcazione è più sicura quando si trova in un porto; tuttavia non è per questo che le barche vengono costruite»!!