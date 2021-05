«Discomusic for airports», Massimo Voci trascina le note su un volo in prima classe

Si chiama «Discomusic for airports» ed è il nuovo EP del dj e producer Massimo Voci, tra i nomi più noti della scena elettro/funky romana, ormai in pianta stabile a Trani, nel cuore della Puglia. L'EP esce il 4 giugno su Turntables on the Hudson, 7 tracce tra elettronica e cura minuziosa delle sonorità che sembrano quasi trasportare su un volo prima classe, così come inquadrato anche dall'artwork, una fotografia di un aeroporto brulicante di gente.

Massimo Voci è dj e produttore da 30 anni. Ha speso la sua vita a Radio Capital dove ha curato la regia e le produzioni di vari

programmi radiofonici, tra cui il suo appuntamento del sabato sera "Adventures in a Disco". Ha una sua etichetta, la Black

Moka Recordings, e il suo nome è apparso nei cartelloni di club e festival italiani e internazionali (Worldwide Festival di Gilles

Peterson in edizione FR / CH, Greece's Shapes, Umbria Jazz, Villa Medici, Cavo Fest), e in concerti di colossi della musica

come quello dei Genesis al Circo Massimo di Roma. Insegna al Master in Radiofonia della Università Suor Orsola Benincasa di Napoli. Nato di fronte al mare in Calabria, è cresciuto artisticamente a Roma, non riesce a stare troppo fermo e quando lo è dipinge.