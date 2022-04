Ucraina, a Martina Franca fiaccolata per la pace

MARTINA FRANCA - Una fiaccolata per la pace. L’iniziativa stavolta è dei gruppi scout di Martina Franca che ieri sera sono partiti dalla centralissima piazza XX settembre per raggiungere in pellegrinaggio la suggestiva chiesetta di Cristo alla grotta.

La tragedia che insanguina l’Ucraina, sconvolge l’Europa e interpella la nostra coscienza richiedendo la ferma condanna di ogni guerra e l’impegno concreto e responsabile di tutti noi per la pace.

La fiaccola è simbolo di speranza, rappresenta la vita e la luce. Ha un significato molto profondo, ed è per questo che hanno voluto utilizzare questo simbolo, scegliendo proprio il primo giorno della Settimana Santa, nel silenzio della preghiera e tra le strade della città.