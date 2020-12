Potenza, messa di Natale anticipata: «A mezzanotte campane a festa e una preghiera davanti al presepe»

POTENZA - Messa di Natale anticipata alle 19 anche nella cattedrale di Potenza. L'arcivescovo Salvatore Ligorio: «Prego per i giovani lucani, che il Signore illumini i governanti affinché si sforzino a valorizzare i nostri ragazzi pensanti, evitando il continuo spopolamento della nostra regione. A mezzanotte suoneranno le campane di tutte le chiese della diocesi e invito le famiglie ad unirsi in preghiera davanti al Presepe in una sorta di piccola chiesa domestica».