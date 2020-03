Vescovo Potenza visita e benedice reparti ospedale San Carlo

Momento di grande commozione questa mattina all'ospedale San Carlo di Potenza per la visita dell'arcivescovo Salvatore Ligorio. Il prelato ha portato il saluto e la benedizione di tutta la comunità potentina ai malati e al personale sanitario che sta operando nel reparto infettivo e nel pronto soccorso. «Grazie per ciò che state facendo, anche in questo momento le vostre mani sono preziosissime. Che Dio benedica voi e le vostre famiglie»

(foto Tony Vece)