Italia in semifinale, esplode la gioia dei tifosi anche in Puglia

Bari - La vittoria dell’Italia, che ha battuto il Belgio 2-1 e ora accede alla semifinale degli Europei, ha scatenato la gioia dei tifosi in tutta la Puglia. In tanti si sono ritrovati al fischio finale nelle piazze e lungo le strade, tra bandiere tricolori e cori. Le automobili hanno percorso molti centri in carosello e - abitudine tutta barese - sono stati esplosi svariati petardi e fuochi d'artificio. Nel capoluogo, in particolare, i festeggiamenti sono andati avanti fino a notte fonda. Inevitabile l'intervento della polizia.