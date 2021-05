Gallipoli, l'altro volto del Parco, isola di degrado e inciviltà

GALLIPOLI - «Un tuffo nel lato oscuro del Parco, quello che non sa vedere, quello che nessuno vuol vedere». È un grido di allarme e di dolore quello che lancia Maurizio Manna, presidente Legambiente Gallipoli, nella sua passeggiata nel Parco regionale Isola di Sant'Andrea e litorale di Punta Pizzo. Preservativi usati, fazzoletti sporchi, salviettine e lubrificanti intimi tratteggiano una cartolina fatta di degrado e di inciviltà. Il Parco - dirà qualcuno - è anche questo, un luogo per cercare intimità. Ma a quell'amore dovrebbe seguire un altro amore, fatto di rispetto e di bellezza, che quelle tracce cancellano in un solo istante, sporcando ogni cosa.