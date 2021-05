Zona gialla a Bari, torna a popolarsi il centro e scattano i controlli

BARI - Complice un bel pomeriggio di sole e il primo sabato in zona gialla, il centro di Bari è stato preso letteralmente d'assalto. Tantissimi le persone che si sono riversate in via Sparano per fare shopping o per godersi una passeggiata sul lungomare o nelle vie della città vecchia. Intanto non si fermano i controlli della polizia locale che monitora la situazione per evitare gli assembramenti e mantenere il rispetto delle norme anti covid. Particolare attenzione, dopo gli assembramenti di ieri sera nel quartiere Umbertino, per i gruppi di giovani a spasso per la città.