Pasqua e Pasquetta 2021 in zona rossa a Bari: tra solidarietà, fede, sport e controlli anti covid

BARI - La Pasqua e la Pasquetta dei baresi è all'insegna del rispetto delle regole anti assembramento in zona rossa: ecco come si presentava il capoluogo ieri domenica 4 aprile. Poca gente in giro: c'è chi va a messa, chi a fare le ultime compere del caso e chi si dedica allo sport o a portare a spasso il cane. Numerosi i controlli delle forze dell'ordine che solo nella giornata di ieri ha monitorato il territorio con l'ausilio di due elicotteri dell'Arma.

Prosegue anche l'attività della Polizia Locale di Bari sul fronte anti Covid in città: sono 30 le sanzioni nei confronti di diversi automobilisti che, persino nelle ore di coprifuoco, hanno infranto le prescrizioni di legge inerenti il divieto di mobilità.

Le verifiche, spiega la Polizia Locale, "senza soluzione di continuità e grazie a mirati servizi disposti in sinergia con la Prefettura e la Questura di Bari" continueranno anche nel giorno di Pasquetta.