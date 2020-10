Molfetta, uomo disperato si incatena nella cattedrale e minaccia di darsi fuoco

MOLFETTA - Un uomo ha minacciato di uccidersi nella Cattedrale dopo essersi incatenato all'interno del luogo religioso. È accaduto questa mattina e solo grazie all'intervento dei carabinieri e del sindaco si è evitato che l'uomo portasse a compimento l'insano gesto.

Pare che il protagonista di questo episodio, un 50enne in gravi condizioni economiche, sarebbe già stato aiutato dalla diocesi in passato e avrebbe anche minacciato gesti estremi in caso di mancato ascolto, addirittura incatenandosi nella cappella del Santissimo Sacramento, perfino cospargendosi di benzina, esattamente come ha fatto questa mattina.

L'intervento dei carabinieri e del sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, ha evitato il peggio. Il primo cittadino è riuscito a convincere l'uomo, che si era incatenato nella cattedrale, a liberare l'area.