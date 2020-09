Oltre che a Matera, si vota in 21 comuni lucani per eleggere sindaco e consiglieri

In Basilicata, oltre che per i referendum, si vota anche per eleggere il nuovo sindaco ed i nuovi consiglieri comunali in 22 comuni lucani, 13 della Provincia di Potenza (Acerenza, Avigliano, Carbone, Castronuovo di Sant’Andrea, Cersosimo, Corleto Perticara, Filiano, Francavilla in Sinni, Lagonegro, Moliterno, Sant’Arcangelo, Senise, Tolve) e 9 della Provincia di Matera (Accettura, Craco, Grottole, Irsina, Matera, Montalbano Jonico, Salandra, San Giorgio Lucano, Tursi).