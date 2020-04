Coronavirus, la protesta dei commercianti in Puglia: insegne accese per #RisorgiamoItalia

Slogan, striscioni e insegne accese nei locali: in tutta la Puglia, come nel resto d'Italia, è partito il flashmob organizzato dai commercianti per manifestare il loro grido di dolore generato dall'emergenza Coronavirus.

Da Bari a Lecce hanno acceso le loro insegne e le vetrine dei negozi per protesta. L’iniziativa, partita dalla Toscana, si è pian piano diffusa in tutta Italia. Obiettivo richiamare l'attenzione in tutta Italia sul settore, duramente colpito dall'emergenza Covid 19 e in cerca di garanzie economiche e sanitarie per il futuro.

Ad organizzare la manifestazione a livello locale e regionale il Movimento Imprese Puglia, prendendo parte alla manifestazione nazionale #RisorgiamoItalia: a Bari i commercianti consegnano così virtualmente le chiavi delle attività al sindaco Antonio Decaro proprio per chiedere all’amministrazione di farsi portavoce della situazione di crisi in cui si trova l’intero settore del commercio.