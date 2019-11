Taranto, le spettacolari immagini della Cavour pronta al restyling per ospitare gli F 35

Eccola, l'ammiraglia della nostra Marina militare, la portaerei Cavour, mentre esce dall'Arsenale di Taranto per approdare al porto jonico. Entrata in servizio nel 2009, dal 2011 oltre ad essere la nave ammiraglia della flotta è anche la nave più grande mai entrata nell'Arsenale. La portaerei tornerà operativa a settembre 2020, quando è attesa negli Usa per imbarcare i velivoli da combattimento F-35B. Fino ad allora il ruolo di ammiraglia della flotta italiana sarà rivestito dalla portaeromobili Garibaldi, anch'essa di stanza nella base navale di Taranto, che tornerà a imbarcare i cacciabombardieri AV-8B Harrier.