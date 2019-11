Bari, black out sulla rete: in tilt i Cup Asl, disagi per gli utenti

Disagi in mattinata a Bari a causa di un black out della rete: grossi problemi si sono registrati ai Cup della Asl andati in tilt per mancanza di connessione. Problemi anche nel quartiere San Paolo dove c'è stato lo stop per le linee telefoniche. Il disagio è stato ripristinato in tarda mattinata, verso le 12. Secondo quanto si è appreso, il problema sarebbe stato causato da un danneggiamento ai server.

Solo un mese fa il medesimo intoppo si è presentato a causa di un problema ad una piastra della centrale Telecom di via Napoli.