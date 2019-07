Battiti Live a Bari, inizia il countdown: fan già in fila per il concertone

BARI - Il concertone del Battiti Live a Bari inizierà alle 21 di questa sera, ma sono già tantissimi i fan che si stanno accalcando al Molo San Nicola per accaparrarsi i posti migliori per seguire l'evento nel cuore della musica. Eccoli armati di cartelloni e striscioni mentre sfidano il caldo domenicale. Numerose anche le limitazioni al traffico previste sul lungomare, iniziano i primi disagi per i residenti. (Foto Luca Turi)