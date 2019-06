Bari, si rompe condotta Aqp: via Gentile allagata, traffico deviato

Disagi questa mattina sulle strade baresi: in via Gentile si è rotta una condotta dell'Acquedotto Pugliese, e l'acqua ha allagato completamente la strada, all'altezza del Sacrario dei Caduti d'Oltremare. La strada è stata chiusa e la viabilità in uscita dal capoluogo è stata deviata in via Caldarola. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare la situazione.

(foto Luca Turi)