Bari vecchia? Una discarica: cartoni e materassi abbandonati in largo San Sabino

BARI - Una discarica a cielo aperto nel cuore di Bari vecchia: cartoni e materassi abbandonati in largo San Sabino. Come mostrano le immagini pubblicate sulla pagina Facebook dell'Amiu Puglia, lo scempio è evidente: accanto ai cassonetti spuntano pezzi di vecchi mobili, una catasta di cartoni e persino un materasso. Gli operatori sono intervenuti in mattinata per ripulire la zona, ma si tratta, con tutta probabilità, di 'resti' di un trasloco, abbandonati dall'incivile di turno. Uno scenario non nuovo nella città vecchia, più volte colpita dal fenomeno dell'abbandono selvaggio di rifiuti.