Matera, auto contro camion: muore una donna di 45 anni

Una donna di 45 anni, di Policoro (Matera), è morta nel pomeriggio in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - sulla strada statale 7 Ferrandina-Matera, nei pressi di uno degli svincoli di ingresso nella Città dei Sassi.

La donna era a bordo di una «Ford Fiesta» che si è scontrata con un’autobotte: sul posto sono intervenuti i Vigli urbani di Matera, i Carabinieri, i Vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118.

(foto Genovese)