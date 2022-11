LECCE - Conclusa la rigenerazione di Borgo Pace a Lecce. I lavori, realizzati grazie al finanziamento di 3,2 milioni di euro nell’ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie «Città RuraLE».

Con quest'interventi il Comune di Lecce si è posto l'obiettivo di riqualificare l’assetto urbano del Borgo, caratterizzandolo, grazie a nuove attrezzature e modifiche degli spazi pubblici, come un quartiere vero e proprio, nel quale trovino più agevole sviluppo le relazioni sociali e di comunità, la qualità dello spazio pubblico e del verde urbano, l’attrattività.

Nel quartiere sono stati messi a dimora 135 nuovi alberi ad alto fusto, circa 2.475 cespugli arbustivi distribuiti su 1.237 metri quadri di nuove aiuole realizzate su tutte le aree di intervento. È stata realizzata una nuova pista ciclabile della lunghezza complessiva di 750 ml, che accompagna via Taranto e via De Simone. Sono stati installati 57 nuovi lampioni per la pubblica illuminazione, costituiti da pali e faretti da incasso, e in tutto 93 metri lineari di nuove panchine oltre a numerosi elementi di arredo (cestini portarifiuti, totem informativi, rastrelliere per biciclette, paletti dissuasori nelle zone pedonali, nuova pensilina per fermata bus). Grazie a una variante di progetto sono stati realizzati nuovi tratti di fognatura bianca non presenti sulle vie Gallo, Martucci, Poso, Dorso e su viale Taranto.