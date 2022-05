Torna a grande richiesta a Lecce «Artigianato d'Eccellenza»

LECCE - Ritorna finalmente a movimentare il weekend più bello del maggio leccese, a grande richiesta e dopo due anni di stop, «Artigianato d’eccellenza», mostra-mercato del manufatto d’autore in programma anche quest’anno nel cuore barocco del capoluogo salentino - dal 20 al 22 maggio - nell’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa. Di alto livello, come di consueto, i nomi dell’artigianato internazionale ospiti della rassegna, che nell’ultimo giorno di apertura fa pendant ideale con le suggestioni di «Cortili aperti», storica manifestazione dedicata alle bellezze architettoniche italiane che apre anche a Lecce, per una volta all’anno, l’interno di prestigiosi palazzi privati. Tra gli ospiti dell’edizione 2022 - l’undicesima - anche Roberto di Alicudi, l’artista napoletano residente nell’antica Ericussa, che metterà in palio una delle sue opere a sostegno di una delle attività di Fondazione Sylva, che ha come obiettivo il recupero e rimboschimento di aree degradate del Salento.

Ma non sarà l’unica attività solidale collegata ad Artigianato d’eccellenza, che come di consueto devolverà infatti parte del suo ricavato a Progetto Itaca, associazione nazionale fondata a Milano da Ughetta Radice Fossati per il supporto alle persone affette da disturbi della salute mentale e alle loro famiglie - oggi presente anche nel Salento - e all’Ant di Lecce. Orari di apertura: venerdì 20 dalle 18.30 alle 21, sabato 21 e domenica 22 dalle 10 alle 21.

«Artigianato d’eccellenza» nasce da un’idea di Maria Lucia Seracca Guerrieri Portaluri, si tiene ogni anno a fine maggio presso l’ex Chiesa di San Francesco della Scarpa, nel centro storico di Lecce, e ha come obiettivo principale la promozione dell’artigianato nelle sue forme più alte e la valorizzazione del territorio che la ospita, il Salento. La rassegna si ripromette infatti di mescolare virtuosamente i grandi nomi internazionali del manufatto d’autore con selezionatissimi espositori locali che, grazie ai contatti sviluppati in quest’occasione, riescono spesso ad inserirsi in circuiti artigianali di respiro più ampio.

Nel corso degli anni l’evento - inaugurato nel 2009, alla sua prima edizione, dai Reali del Belgio Alberto e Paola di Liegi - ha fatto registrare la partecipazione di centinaia di artigiani illustri da tutta l’Europa: tra questi Lucia Odescalchi, Inés di Borbone, Sophie d’Asburgo, Mara Ruffo di Calabria, Idarica Gazzoni Frascara, Manuela Solaro del Borgo, Tiziana Frescobaldi, l’azienda fiorentina Grevi, Lady Victoria Fontaine Wolf, Domitilla Gucci, Giulia Michon Pecori. L’iniziativa si svolge in concomitanza con il weekend fiorito di «Cortili aperti», ovvero nei giorni in cui la città si svela magicamente in tutta la sua bellezza alle migliaia di visitatori che accorrono nel Salento per ammirare sia le pietre luminose del barocco leccese, sia i meravigliosi manufatti di Artigianato d’eccellenza.