Lecce, dopo la Fiera di San Lazzaro le strade traboccano di rifiuti

LECCE - Scatoloni accatastati, sacchetti, rifiuti, cestini strabordanti. Questo rimane all'indomani della Fiera di San Lazzaro, che dopo due anni di stop è tornata a rallegrare uno dei quartieri più centrali e popolosi della città. Peccato che dopo l'allegria rimanga la sporcizia, proprio nella mattina della Domenica delle Palme quando tanti percorrono proprio via San Lazzaro per andare a messa nell'omonima chiesa. A inviarci queste foto a testimonianza dei rifiuti lasciati in giro in città è Mirko Zacheo, coordinatore provinciale di Io Sud, il movimento di Adriana Poli Bortone, che si chiede perché questa amministrazione non abbia pensato di istituire un servizio straordinario per ripulire la strada e le vie adiacenti occupate dalla Fiera. Non un bello spettacolo a cui cittadini, fedeli e turisti assisteranno oggi.