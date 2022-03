Lecce, medaglia d'oro al pastry chef che cura e protegge il mare

LECCE - Medaglia d'oro a Marco Andronico, di Sannicola nella sesta edizione del “Campionato della cucina italiana”, indetto dalla Federazione Italiana Cuochi e che si è svolto a Rimini dal 27 al 30 marzo. La palma della vittoria se l'è aggiudicata con Ryana, l’avatar degli abissi.

Marco, già campione assoluto nell’edizione 2020, ha presentato alla giuria (categoria - Artistica D2) una statua interamente lavorata a mano e realizzata con 80 chilogrammi di margarina vegetale. In poco più di tre mesi di lavoro, giorno dopo giorno, ha

plasmato con le sue mani e dato vita a Ryana, il simbolo della lotta contro l'inquinamento dei mari.

«Ho voluto rappresentare Ryana - spiega chef Marco - che, in qualità di regina degli abissi del mare, incontrandosi con l'uomo, sfruttatore della natura, lo redime e lo convince a rispettare l’ambiente. Ryana ha in braccio il suo piccolo che vuole proteggere e al quale vuole lasciare in eredità un mare pulito e vivibile».

I dettagli di Ryana sono stati realizzati grazie ad un lavoro chirurgico di precisione e dedizione. Ai suoi piedi si nota un polpo, i cui tentacoli avvolgono altri elementi marini, tra cui delle conchiglie e una tartaruga. Oltre alla margarina, Marco ha utilizzato del colorante alimentare oro e argento in polvere e realizzato il fondale marino con granelli di cioccolato.